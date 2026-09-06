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Ивановские новости

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Жителям 37-го региона сообщили о лидерах по оборотам эквайринга

Жителям 37-го региона сообщили о лидерах по оборотам эквайринга

Оборот эквайринга в сегменте малого и среднего бизнеса у ВТБ увеличился в первом полугодии 2026 года на 56% год к году.

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