Евгений Тепляков заявил, что его дочь-вундеркинда преследует адвокат

Многодетный отец Евгений Тепляков заявил, что его дочь-вундеркинда Алису преследует юрист. По утверждениям Теплякова, этот адвокат уже три года «следит» за его дочерью и распространяет ложные слухи про их семью.
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