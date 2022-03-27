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Тренер Швеции: «Не представляю, справимся ли с Польшей с той игрой, что показали против чехов»

Янне Андерссон высказался в преддверии финального стыка против Польши. Главный тренер сборной Швеции поделился мнением после победы над Чехией (1:0) в полуфинальном стыке отбора ЧМ-2022.

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