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Бакальчук прокомментировала слова Кадырова о захвате Wildberries

Бакальчук прокомментировала слова Кадырова о захвате Wildberries

Татьяна Бакальчук, владелица Wildberries, в интервью «Комсомольской правде» прокомментировала высказывания своего мужа Владислава и главы Чечни Рамзана Кадырова о предполагаемом рейдерском захвате компании.

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