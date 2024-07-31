Бакальчук прокомментировала слова Кадырова о захвате Wildberries

Татьяна Бакальчук, владелица Wildberries, в интервью «Комсомольской правде» прокомментировала высказывания своего мужа Владислава и главы Чечни Рамзана Кадырова о предполагаемом рейдерском захвате компании.
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