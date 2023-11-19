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Завербованный летчик-офицер ВСУ прилетел в Россию на Су-27: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 19 ноября 2023 года

Завербованный летчик-офицер ВСУ прилетел в Россию на Су-27: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 19 ноября 2023 года

Завербованный летчик-офицер ВСУ прилетел в Россию на Су-27: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 19 ноября 2023 года Юлия СоколоваВ военных кругах России обсуждаются последствия дерзкой спецоперации, в результате которой высокопоставленный пилот Вооруженных сил Украины (ВСУ), сотрудничавший с российскими спецслужбами с начала специальной военной операции, был успешно переброшен на территорию РФ, пишет aif.

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