Вице-премьер Нягу: ПМР торгует с Евросоюзом из-за закрытия границы с Украиной

Вице-премьер Приднестровья Виталий Нягу объяснил рост торговой зависимости региона от Европейского союза вынужденными мерами.
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