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В Петербурге подросток умер при операции по исправлению перегородки носа, возбуждено дело

В Петербурге подросток умер при операции по исправлению перегородки носа, возбуждено дело

В Петербурге 17-летний подросток не пережил операции по исправлению носовой перегородки, следователи возбудили уголовное дело.

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