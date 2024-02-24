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Картина дня. Финансы

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Боевики «Кракена» расстреляли жителей Харьковской области за отказ отвечать на приветствие «Слава Украине»

Боевики «Кракена» расстреляли жителей Харьковской области за отказ отвечать на приветствие «Слава Украине»

Трагическая ситуация произошла недалеко от Купянска в селе Петропавловка Харьковской области. Националисты из спецподразделения ГУР «Кракен» используются ВСУ в качестве заградотрядов, а также на блокпостах, где они не скупятся на жестокое отношение к местным жителям, сообщает Telegram-канал «Укропский фреш».

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Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Надеюсь, эти боевики проживут недолго, особенно, если их лица видны в записи.
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9 час.

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