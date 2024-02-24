Трагическая ситуация произошла недалеко от Купянска в селе Петропавловка Харьковской области. Националисты из спецподразделения ГУР «Кракен» используются ВСУ в качестве заградотрядов, а также на блокпостах, где они не скупятся на жестокое отношение к местным жителям, сообщает Telegram-канал «Укропский фреш».