Трагическая ситуация произошла недалеко от Купянска в селе Петропавловка Харьковской области. Националисты из спецподразделения ГУР «Кракен» используются ВСУ в качестве заградотрядов, а также на блокпостах, где они не скупятся на жестокое отношение к местным жителям, сообщает Telegram-канал «Укропский фреш».
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