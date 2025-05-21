Двух жителей Ярославской области будут судить за кражу иконы 19 века

За кражу с проникновением в жилище будут судить двух жителей Ростовского района. По версии следствия, они унесли из дома в деревне Лазарево старую икону «Воскресение Христово с сошествия во ад, с двунадесятыми праздниками».
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