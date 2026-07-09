Опросы предрекают победу Ле Пен на президентских выборах во Франции

На текущий момент неофициальный лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен имеет хорошие шансы одержать победу в первом и втором турах президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год.
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