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Опросы предрекают победу Ле Пен на президентских выборах во Франции

Опросы предрекают победу Ле Пен на президентских выборах во Франции

На текущий момент неофициальный лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен имеет хорошие шансы одержать победу в первом и втором турах президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год.

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