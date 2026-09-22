Lindsay Clancy's attorneys ask court to investigate holdout juror

The lawyer for Lindsay Clancy, who was charged in the deaths of her three children, has asked the judge in the case to investigate the holdout juror.
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