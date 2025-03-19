17-летнего сибиряка будут судить за диверсию на железной дороге

За денежное вознаграждение он поджег устройство сигнализации, централизации и блокировки, расположенное между железнодорожной станцией «Новосибирск-Восточный» и остановочной платформой «Плехановская» Западно-Сибирской железной дороги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии