Медведчук: киевский режим закладывает стратегию «вечной войны» против России

Киевский режим закладывает стратегию «вечной войны» против России и готовит к этому население. Такое мнение выразил бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье.
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