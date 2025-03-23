Липецкий логопед рассказала о нарушениях речи, гаджетах и наследственности

Что делать, если малыш не торопится говорить? В каком случае стоит обратиться к специалисту, а в каком – просто набраться терпения? О развитии речи детей журналист «Новости Липецка» поговорил с опытным логопедом-дефектологом Натальей Александровной Иванниковой.
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