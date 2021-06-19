Аргументы недели

97 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Сорокин
    Приебалты и пшеки сами же приглашали к себе протестутов . А теперь заднею включают . Будут  теперь  знать эти протест...Белорусы бегут в ...
  • Валентин Щербаков
    Вот зачем нам такой позорный и бездарный тренер Черчесов, который за пять лет ничего не смог добиться, только одно бл...Станислав Черчесо...
  • Олег Кондратьев
    "Не читайте до обеда "Аргументы недели". И после обеда тоже". Профессор Преображенский.Белорусы бегут в ...

Экстренные службы: семь человек погибли в результате жесткой посадки самолета в Кемеровской области

Экстренные службы: семь человек погибли в результате жесткой посадки самолета в Кемеровской области

В Кемеровской области самолет Л-410 совершил жесткую посадку. Представитель экстренных служб сообщил журналистам, что в результате случившегося погибли семь человек, а еще 13 пострадали.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх