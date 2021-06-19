Экстренные службы: семь человек погибли в результате жесткой посадки самолета в Кемеровской области

В Кемеровской области самолет Л-410 совершил жесткую посадку. Представитель экстренных служб сообщил журналистам, что в результате случившегося погибли семь человек, а еще 13 пострадали.
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