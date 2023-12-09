Стало известно, о чем россияне просят Путина перед «Итогами года»

Россияне в обращениях к президенту РФ Владимиру Путину просят его урегулировать вопрос с оказанием медицинских услуг в регионах, проконтролировать ремонт дорог и реставрацию зданий, а также помочь с общественным транспортом.
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