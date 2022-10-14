Детский омбудсмен РФ рассказала о дополнительной отсрочке от призыва для многодетных отцов

РИАМО - 14 окт. Поступили тысячи обращений о расширении условий отсрочки от частичной мобилизации. Правительством РФ принято решение о введении дополнительной отсрочки для многодетных отцов, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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