Детский омбудсмен РФ рассказала о дополнительной отсрочке от призыва для многодетных отцов

РИАМО - 14 окт. Поступили тысячи обращений о расширении условий отсрочки от частичной мобилизации. Правительством РФ принято решение о введении дополнительной отсрочки для многодетных отцов, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.