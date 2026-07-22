Доход депутата тульской облдумы Дубровского в 2025 году составил 7,8 млн рублей

Доход председателя Тульской областной Думы Андрея Дубровского за 2025 год составил 7,8 млн рублей. Это стало известно из обнародованной информации Центральной избирательной комиссии РФ о кандидатах в депутаты Государственной Думы девятого созыва.
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