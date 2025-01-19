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Бывшего ростовского губернатора проверят на причастность к махинациям со стройкой трассы

Бывшего ростовского губернатора проверят на причастность к махинациям со стройкой трассы

Силовые структуры продолжают проверку органов власти в Ростовской области. Источник 161.ru считает, что среди подозреваемых и причастных к махинациям может оказаться экс-губернатор региона Василий Голубев.

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