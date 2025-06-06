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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Capcom представила Resident Evil Requiem, которая станет «началом новой эры хорроров на в...

Capcom представила Resident Evil Requiem, которая станет «началом новой эры хорроров на в...

Capcom представила Resident Evil Requiem, которая станет «началом новой эры хорроров на выживание» — первый трейлер и дата выходаКак и предполагалось, на церемонии открытия фестиваля Summer Game Fest 2025 состоялся полноценный анонс следующей номерной игры прославленной серии хорроров Resident Evil от Capcom.

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