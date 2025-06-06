Capcom представила Resident Evil Requiem, которая станет «началом новой эры хорроров на в...

Capcom представила Resident Evil Requiem, которая станет «началом новой эры хорроров на выживание» — первый трейлер и дата выходаКак и предполагалось, на церемонии открытия фестиваля Summer Game Fest 2025 состоялся полноценный анонс следующей номерной игры прославленной серии хорроров Resident Evil от Capcom.