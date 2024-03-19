Ночью ямочный ремонт дорог шел на улицах Наумова, Поэта Нодрина, перекрёстке улиц Воронина и Лежневская, а также на 10-м Проезде

Ночью ямочный ремонт дорог шел на улицах Наумова, Поэта Нодрина, перекрёстке улиц Воронина и Лежневская, а также на 10-м ПроездеПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 18 на 19 марта в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 54 единицы спецтехники.