Ночью ямочный ремонт дорог шел на улицах Наумова, Поэта Нодрина, перекрёстке улиц Воронина и Лежневская, а также на 10-м Проезде

Ночью ямочный ремонт дорог шел на улицах Наумова, Поэта Нодрина, перекрёстке улиц Воронина и Лежневская, а также на 10-м ПроездеПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 18 на 19 марта в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 54 единицы спецтехники.
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