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Дональду Трампу хотят показать «красную карточку» и удалить с поля. Комментарий Георгия Бовта

Дональду Трампу хотят показать «красную карточку» и удалить с поля. Комментарий Георгия Бовта

Верховный суд штата Колорадо постановил вычеркнуть Трампа из бюллетеня республиканских праймериз в штате и счел, что тот не имеет права избираться президентом на основании одной из поправок к конституции.

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