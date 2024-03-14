Доброе утро, друзья! Масленица продолжается.🥞 День Четвертый — Разгуляй.! Начинается широкая масленица! 😋😋😋 С Масленицей, с Разгуляем! С четверга пусть пир горой, С песней, шуткой озорной.
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Доброе утро, друзья! Масленица продолжается.🥞 День Четвертый — Разгуляй.! Начинается широкая масленица! 😋😋😋 С Масленицей, с Разгуляем! С четверга пусть пир горой, С песней, шуткой озорной.