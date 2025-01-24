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Царьград

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Кибератака на терминалы в Тбилиси: общественный транспорт без оплаты

Кибератака на терминалы в Тбилиси: общественный транспорт без оплаты

В Тбилиси терминалы оплаты в автобусах подверглись кибератаке. Музыка протестов и слова первых лиц Грузии звучат в устройствах.

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