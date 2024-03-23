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Отменены три матча Первой лиги в эти выходные, еще две игры пройдут без зрителей

Отменены три матча Первой лиги в эти выходные, еще две игры пройдут без зрителей

Из-за теракта в Москве 24-й тур Первой лиги, намеченный на 23-24 марта, состоится в усеченном виде. Три матча перенесены на неопределенный срок: «Торпедо» — «Кубань» и «Тюмень» — «СКА-Хабаровск» 23 марта, а также встреча лидеров дивизиона «Динамо» Мх – «Химки» 24 марта.

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