Отменены три матча Первой лиги в эти выходные, еще две игры пройдут без зрителей

Из-за теракта в Москве 24-й тур Первой лиги, намеченный на 23-24 марта, состоится в усеченном виде. Три матча перенесены на неопределенный срок: «Торпедо» — «Кубань» и «Тюмень» — «СКА-Хабаровск» 23 марта, а также встреча лидеров дивизиона «Динамо» Мх – «Химки» 24 марта.