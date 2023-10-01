Партия "Направление - социальная демократия" победила на выборах в Словакии

Партия "Направление - социальная демократия" во главе с экс-премьер-министром Робертом Фицо победила на парламентских выборах в Словакии - после подсчета голосов стало известно, что партия заручилась поддержкой 23,42% избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Статистическое управление страны.