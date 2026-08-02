Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эксперт перечислил устройства, которыми опасно пользоваться в жару

Эксперт перечислил устройства, которыми опасно пользоваться в жару

В жаркую погоду не следует оставлять под прямыми солнечными лучами мобильные телефоны, ноутбуки, пауэрбанки, зарядные устройства и другую электронику, так как перегрев может привести к их поломке или возгоранию.

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