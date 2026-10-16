Создание зоны безопасности на территории Украины не будет предметом переговоров. Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск.
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Что такое зона безопасности? Сегодня знает только Путин! Это что многокилометровый пустырь, где нет населения, это ничейная зона и будут ли там стоять погранвойска и т.д.? Политологи кто во что горазд.