Почему исламистам-радикалам в России проще, чем в Средней Азии

Чудовищный по своей жестокости теракт, совершенный 22 марта 2024 года в ТРЦ «Крокус Сити Холл» несколькими выходцами из Таджикистана, требует пересмотра всей миграционной политики России в отношении стран Средней Азии.
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