Почему исламистам-радикалам в России проще, чем в Средней Азии

Будни мужчин. Все что нам интересно

Чудовищный по своей жестокости теракт, совершенный 22 марта 2024 года в ТРЦ «Крокус Сити Холл» несколькими выходцами из Таджикистана, требует пересмотра всей миграционной политики России в отношении стран Средней Азии.