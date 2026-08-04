Hubble: UV-спектроскопия критически важна для изучения двойных систем красных сверхгигантов

Космический телескоп Hubble (HST) продолжает оставаться ключевым инструментом в астрофизике. Новое исследование, опубликованное на arXiv, демонстрирует, что его уникальные возможности в ультрафиолетовой (UV) спектроскопии критически важны для изучения двойных систем красных сверхгигантов (RSG).