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Hubble: UV-спектроскопия критически важна для изучения двойных систем красных сверхгигантов

Hubble: UV-спектроскопия критически важна для изучения двойных систем красных сверхгигантов

Космический телескоп Hubble (HST) продолжает оставаться ключевым инструментом в астрофизике. Новое исследование, опубликованное на arXiv, демонстрирует, что его уникальные возможности в ультрафиолетовой (UV) спектроскопии критически важны для изучения двойных систем красных сверхгигантов (RSG).

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