Названы направления, куда сильнее всего подешевеют перелеты после праздников

После новогодних праздников цены по всем направлениям перелетов обычно снижаются, но больше всего среди зарубежных перелетов в этот период подешевеют билеты в Анталью (в среднем на 46%) и Тбилиси (на 71%).
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