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Названы направления, куда сильнее всего подешевеют перелеты после праздников

Названы направления, куда сильнее всего подешевеют перелеты после праздников

После новогодних праздников цены по всем направлениям перелетов обычно снижаются, но больше всего среди зарубежных перелетов в этот период подешевеют билеты в Анталью (в среднем на 46%) и Тбилиси (на 71%).

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