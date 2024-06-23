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"Тут можно всё": Эксперты ждут приезда радикалов из Таджикистана в Россию после принятия особого закона

"Тут можно всё": Эксперты ждут приезда радикалов из Таджикистана в Россию после принятия особого закона

ФОТО: Коллаж Царьграда2 дня назад 17K прочитали В Таджикистане встали на защиту собственных традиций, приняв особый закон, направленный против радикалов.

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Комментарии
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Улена
Храни нас, Господь!
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11 час.
Lora Некрасова
И что дальше? Поговорили и забыли.
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49 мин.

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