Звездное дитя: что известно о личной жизни дочери Дмитрия Маликова

Звездные дети порой приковывают не меньше внимания, чем их родители. Наследники российских знаменитостей часто принимают участие в различных шоу и становятся поводом для обсуждения со стороны общественности.
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