В Свердловской области задержаны подруги, которые сбывали метадон

В результате реализации оперативной информации сотрудниками МО МВД России «Каменск-Уральский» на территории Красногорского района по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны местные жительницы 1980 и 1982 годов рождения.
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