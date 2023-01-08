Электромобиль на базе УАЗ представят в Крыму в этом году

Крымское предприятие летом текущего года представит серийную версию внедорожника УАЗ-452 «Буханка» с электродвигателем, сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия в воскресенье, 8 января.
Крымское предприятие летом текущего года представит серийную версию внедорожника УАЗ-452 «Буханка» с электродвигателем, сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия в воскресенье, 8 января.
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