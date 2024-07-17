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  • федор
    А этой гниде писториусу , явно не арийская фамилия пукан не вырвет от мечтаний? Ублюдок больше жалеть я думаю наш нар...Немецкие генералы...
  • Юрий Андреев
    интересно, а они что не должны идти на СВО если он если стали гражданами РФ"мне (все) должны...
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    И так с каждым осло@бом всё это поганое отродье в кишлаки и аулы.В Барнауле мигран...

ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ, ВСТРЕТИВ АРТИСТА-ПРЕДАТЕЛЯ НА УЛИЦЕ? РУССКИЙ ТУРИСТ В БЕРЛИНЕ ПРЕПОДАЛ УРОК: ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ

ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ, ВСТРЕТИВ АРТИСТА-ПРЕДАТЕЛЯ НА УЛИЦЕ? РУССКИЙ ТУРИСТ В БЕРЛИНЕ ПРЕПОДАЛ УРОК: ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ

Русские люди всегда щедры с друзьями. Но с врагами поступают жёстко и бескомпромиссно. С предателями - вообще не церемонятся.

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