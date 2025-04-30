В народном календаре — Зосима Пчельник, продолжаются танцы с бубнами вокруг ульев, пасечники чествуют своих трудяжек-пчел, а всем остальным очень полезно сегодня отведать меда и лучше в виде медовухи.
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В народном календаре — Зосима Пчельник, продолжаются танцы с бубнами вокруг ульев, пасечники чествуют своих трудяжек-пчел, а всем остальным очень полезно сегодня отведать меда и лучше в виде медовухи.