Аналитик спрогнозировал, на сколько еще может опуститься курс рубля Ирэн ОрлонскаяКурс доллара на Мосбирже превысил отметку в 90 рублей, что вызвало тревогу экономистов, утверждающих, что это еще не предел.
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