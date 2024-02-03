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У Антона Миранчука подтвердили интерес со стороны турецких клубов

У Антона Миранчука подтвердили интерес со стороны турецких клубов

Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны турецких клубов. Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, отреагировал на слухи об интересе к его клиенту со стороны клубов из Турции.

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