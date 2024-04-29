Появились фото туннеля под горизонтальным городом-небоскребом в Саудовской Аравии

Туннель под мегаполисом «Зеркальная линия» / © Neom Новый туннель протяженностью 8,7 километра предназначен для высокоскоростных поездов, мобильных транспортных средств и грузовых составов, которые соединят «Зеркальную линию» с морским заливом.
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