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Руденко: Япония и США расширили военно-морскую активность вблизи границ России

Руденко: Япония и США расширили военно-морскую активность вблизи границ России

Япония и Соединенные Штаты расширили военно-морскую активность вблизи границ Российской Федерации. На это указал заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Андрей Руденко, информирует ТАСС.

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