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Собчак даже Индию умудрилась оскорбить: "Чтобы вы понимали уровень дурки"

Собчак даже Индию умудрилась оскорбить: "Чтобы вы понимали уровень дурки"

Индия начала военную операцию "Синдур". Либеральная журналистка Ксения Собчак умудрилась оскорбить даже эту страну, показав ролик с местного телевидения и прокомментировав: "Чтобы вы понимали уровень дурки".

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