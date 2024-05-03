Вчерашние граждане Украины просачиваются к нам под видом беженцев, принося в нашу жизнь уродливые и кровавые элементы жизни украинской.

Алексадр Вовк-Михайлов

Хохлов из угил фильтровать так же как и таджиков с узбеками из игил. Эти мрази все террористы хороших хохлов нет. По мне так хороший хохол это дохлый хохол. Им за 30 лет мозги промыли дай бог.