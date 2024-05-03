КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ ПРОЩЕНИЯ ПРОСИЛ НА КОЛЕНЯХ: ЛЖЕБЕЖЕНЦЫ С УКРАИНЫ ОБЛОЖИЛИ ДАНЬЮ СЕМЬИ РУССКИХ СОЛДАТ Вчерашние граждане Украины просачиваются к нам под видом беженцев, принося в нашу жизнь уродливые и кровавые элементы жизни украинской.
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