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Вчерашние граждане Украины просачиваются к нам под видом беженцев, принося в нашу жизнь уродливые и кровавые элементы жизни украинской.

Вчерашние граждане Украины просачиваются к нам под видом беженцев, принося в нашу жизнь уродливые и кровавые элементы жизни украинской.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ ПРОЩЕНИЯ ПРОСИЛ НА КОЛЕНЯХ: ЛЖЕБЕЖЕНЦЫ С УКРАИНЫ ОБЛОЖИЛИ ДАНЬЮ СЕМЬИ РУССКИХ СОЛДАТ Вчерашние граждане Украины просачиваются к нам под видом беженцев, принося в нашу жизнь уродливые и кровавые элементы жизни украинской.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Хохлов из угил фильтровать так же как и таджиков с узбеками из игил. Эти мрази все террористы хороших хохлов нет. По мне так хороший хохол это дохлый хохол. Им за 30 лет мозги промыли дай бог.
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12 час.
Traveller
Документы по выпущенным кукурузником Хрущёвым из лагерей бандеровцам сохранились? Вот их срока пусть и наследуют те, кто приезжает из Шумерии и прочих Европ. Баш на баш. Насколько известно, бандеровцам давали четвертак. Выпустили лет через 9-10. Вот оставшиеся 15-16 лет северных лагерей КАЖДОМУ шумеру, приезжающему в Россию
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11 час.

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