Билецкий пообещал найти причастных к обстрелу колонии с пленными бойцами «Азова» в ДНР

Основатель национального батальона «Азов» (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело) Андрей Билецкий пообещал найти и «экстерминировать» причастных к обстрелу СИЗО в поселке Еленовка в Донецкой Народной Республике.