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Билецкий пообещал найти причастных к обстрелу колонии с пленными бойцами «Азова» в ДНР

Билецкий пообещал найти причастных к обстрелу колонии с пленными бойцами «Азова» в ДНР

Основатель национального батальона «Азов» (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело) Андрей Билецкий пообещал найти и «экстерминировать» причастных к обстрелу СИЗО в поселке Еленовка в Донецкой Народной Республике.

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