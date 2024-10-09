Если продолжать проявлять гуманизм, то СВО затянется еще на год-полтора — мнение

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Sergey Ivanov

Вздор мелет автор! Пора бы понять: Чем дольше длится война- тем больше она оборачивается против нас! А это именно война! Каждый диванный стратег прекрасно понимает разницу между «военной операцией» и войной. «Операция» ведется силами специальных подразделений. А когда задействована вся армия со всем ее арсеналом- то, извините, это уже не «операция». Это- война! Вот уже сейчас, через 2.5 года «операции» можно подвести некоторые предварительные итоги. Итак: Мы озвучили целью операции отодвинуть границы НАТО. Но они приблизились! А сама граница увеличилась на 1500 км за счет новых членов- Финляндии, Швеции. Вот уже начались разговоры о том, не перекрыть ли русским выход в Балтийское море... Разговоры, которые были немыслимы еще 3 года назад. Демилитаризация? Но произошла именно милитаризация! Европа перестраивает свою промышленность на военные рельсы. То же самое происходит и в России. Еще немного- и власть спросит нас: -Пушки или масло? И народ послушно ответит: «пушки». Так в чем этот самый сакральный смысл «Операции»? Чтобы понять это- давайте откроем Маркса. И тогда мы можем прочитать: Капиталист готов на любое преступление ради 300% прибыли. Так давайте вспомним: Наша страна вот уже 25 лет как капиталистическая! Притом, по Ленину- империалистическая. Потому, что концентрация капитала в России превышает все мыслимые пределы, а потому ни о какой марксовой «свободной конкуренции» и «свободном рынке» не может быть и речи! И вот эта милитаризация Европы и самой России ударит по нам всем! Потому, что военная промышленность будет требовать новых заказов! Таких заказов, которые не делают жизнь простых граждан лучше. Армия будет требовать новых жертв! И все это- с обоих сторон... Мы все это проходили. Тогда, в 33-м. Когда Гитлер переформатировал Германию....