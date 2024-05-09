Сотрудники областного главка МВД подготовили музыкальный видеоролик к 79-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне

К 79-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудниками Культурного центра совместно с Отделом информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области был подготовлен музыкальный видеоролик, в котором прозвучала легендарная песня «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова в исполнении ансамбля Культурного центра регионального Главка.