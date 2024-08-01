Певица Глюкоза погасила долги по налогам перед поездкой в рехаб

Певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова) оплатила долг по налогам в 263 тыс. рублей перед поездкой в рехаб, где она планирует очистить организм и стабилизировать свое состояния после стрессов.
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