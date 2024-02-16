Совершено новый Nissan Navara показали на первых изображениях

Пикап Navara появился в линейке Nissan в далеком 1997 году. Актуальная генерация этой модели продается с 2014 года и нуждается в кардинальной смене поколений даже несмотря на два рестайлинга, проведенных в 2019 и 2020-м годах.
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