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Пятый канал

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«Лучшая форма»: Виктория Боня похвасталась идеальной фигурой

«Лучшая форма»: Виктория Боня похвасталась идеальной фигурой

Блогер и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня похвасталась перед подписчиками идеальной фигурой. На своей странице в социальной сети знаменитость разместила видео, в котором подробно рассказала, как ей удалось добиться такого потрясающего эффекта.

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