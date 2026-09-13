«Лучшая форма»: Виктория Боня похвасталась идеальной фигурой

Блогер и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня похвасталась перед подписчиками идеальной фигурой. На своей странице в социальной сети знаменитость разместила видео, в котором подробно рассказала, как ей удалось добиться такого потрясающего эффекта.