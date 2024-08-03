Larian Studios и дальше будет создавать большие и амбициозные РПГ Поскольку Larian Studi...

Larian Studios и дальше будет создавать большие и амбициозные РПГПоскольку Larian Studios больше не работает над франшизой Baldur’s Gate и в настоящее время разрабатывает две собственные ролевые игры, многие фанаты опасаются, что студия сократит количество своих игр.
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